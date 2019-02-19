Титов сообщил о запуске работы комиссии по этике РСПП в связи с арестом Калви

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по этике начала работу в связи с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом во вторник сообщил ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Титов добавил, что рад тому, что Международный совет по сотрудничеству и инвестициям РСПП во вторник собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг руководства фонда Baring Vostok.

"Мое предложение рассмотреть конфликт на Комиссии по этике при РСПП принято, процедура уже запущена. Невозможно не отметить, что ни одно деловое объединение не осталось в стороне от этого конфликта. И не только российское, но и зарубежное. Мы видим небывалое прежде единство в мнениях", - сказал Титов.