Эксперты: назначение главы РЭО поможет регионам разобраться в реформе обращения с ТКО

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе всероссийского селектора по реформе обращения с отходами представил главу ключевой для отрасли компании - Российского экологического оператора (РЭО), им стал бывшей вице-премьер Московской области Денис Буцаев. Эксперты выразили надежду, что это назначение означает запуск работы РЭО и поможет регионам разобраться в реформе, а также выполнить поставленную федеральным центром задачу. Критика первых результатов С 1 января 2019 года в России стартовала реформа отрасли обращения с отходами, однако не все регионы включились в нее сразу. В рамках этой реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и цивилизованное обращение с отходами.

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В ходе селектора министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин напомнил, что к настоящему моменту на новую модель перешли 80% (70) субъектов РФ. Еще порядка шести субъектов, по его словам, должны включиться в нее в течение 2019 года. Таким образом, из 241 региональных операторов, которые появились на этом рынке в рамках реформы, к работе приступили 196 (порядка 81%). Однако, за исключением Санкт-Петербурга и Москвы, которые получили возможность отложить переход на новую систему до 2022 года, остаются еще семь субъектов РФ, статус которых в рамках реформы министр не прояснил. По данным главы ассоциации операторов в области обращения с отходами "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, таких регионов, которые отложили изменения до 2020 года, - девять без учета Москвы и Петербурга. Медведев раскритиковал отставание в реализации реформы в регионах, попросил глав субъектов не сбавлять темп и "постоянно держать этот чувствительный вопрос в сфере своего пристального внимания". Глава кабмина предположил, что необходимо установить предельный срок перехода на новую систему и предусмотреть какую-то форму ответственности. По мнению Медведева, декабрьские поправки в ФЗ "Об отходах производства и потребления", предусматривающие механизм отсрочки в реализации реформы приводят "к своего рода чересполосице", когда одни регионы "будут работать, а другие вообще ничего делать не будут". Вице-премьер также попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность действий тех субъектов, где было решено отложить переход на новую систему. Поставленные перед регионами задачи Медведев отметил важность сдерживания роста тарифов на вывоз мусора и положительные практики регионов по внедрению льгот, например для пенсионеров, многодетных семей и инвалидов. Также он поддержал инициативу генпрокурора ввести нормативы для региональных операторов по переработке мусора, чтобы снизить долю вывозимых на свалки отходов, и напомнил о необходимости перехода на оплату фактически вывезенного объема. Ранее об этом заявлял вице-премьер РФ Алексей Гордеев. Согласно новой системе, стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами для жителей рассчитывается, исходя из числа зарегистрированных в жилом помещении людей, норматива накопления отходов на одного человека в месяц и стоимости вывоза одного кубометра мусора (тариф для регионального оператора). В некоторых регионах, например в Московской области, расчет основывается не на количестве людей, а площади жилья. Между тем норматив является среднестатистической величиной, в каждом субъекте он свой и часто не учитывает особенности жизни в мегаполисе или сельской местности, указывал Гордеев. Проводник реформы Реформа обращения с мусором - сложная и чувствительная, и некоторые регионы в ней запутались, отмечают опрошенные ТАСС эксперты. В этом плане знаковым событием сегодняшнего селектора, по их словам, стало назначение генеральным директором Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Участники отрасли ждали этого события с 2018 года, когда появилась первая информация о РЭО. По словам Буцаева, он рассчитывает сформировать команду РЭО к началу марта и юридически оформить компанию до 14 апреля 2019 года, как предписывает указ президента.

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"Регионы не нужно "заливать" деньгами, их нужно обучить управлять реформой. Сейчас там очень низкий уровень компетенции, и это системный вопрос", - сказал ТАСС руководитель рабочей группы по экологии при правительстве РФ, заместитель председателя Общественно-делового совета нацпроекта "Экология" Рашид Исмаилов. "Часть регионов не перешли на новую систему, значит, не разобрались, не уделили должного внимания. РЭО как движитель и "финансовый кнут" заставит регионы шевелиться на совершенно других условиях", - добавил Губайдуллин. Он отметил, что запуск такой структуры демонстрирует желание государства соучаствовать в процессе и гарантирует, что реформа будет доведена до конца. "Так как это общее дело, все участники будут нести ответственность за успех проводимой реформы", - добавил глава ассоциации "Чистая страна". Инструментарий оператора Российский экологический оператор, согласно указу президента РФ Владимира Путина, станет ключевой компанией-интегратором реформы обращения с отходами в России. У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и интегрирует их всех в единую схему, будет разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.

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