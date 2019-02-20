Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Mi 9 по цене ниже $450

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Китайская компания Xiaomi объявила о скором появлении на международных рынках новейшего флагманского смартфона Mi 9, который будет стоить не более 3 тыс. юаней (менее $450) и по цене станет успешно конкурировать с новейшими моделями других компаний.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду производителем.

Новый телефон поступит в продажу в течение ближайшей недели и будет иметь 6,39-дюймовый экран. Он снабжен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon, а также трехмодульной камерой.

Емкость батареи составит 3300 мАч - гаджет можно будет заряжать при помощи беспроводного аккумулятора мощностью 20 Ватт, добавляется в сообщении.