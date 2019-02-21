"Рособоронэкспорт" подтвердил подачу иска о повреждении ракет при доставке С-400 в Китай

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" подтвердила подачу иска к ООО "Балтик Транс-Порт" по факту повреждения ракет зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 для Китая при транспортировке морем. Детали дела доступны на сайте московского Арбитражного суда, сообщили ТАСС в пресс-службе экспортера.

Ракеты С-400, предназначенные для Китая, были повреждены при транспортировке морем во время шторма. Полковой комплект С-400 был отправлен тремя кораблями, один из которых, как сообщили в январе 2018 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, попал в сильный шторм в проливе Ла-Манш и был вынужден вернутся в порт отправления. При этом было повреждено вспомогательное оборудование на борту судна. 18 февраля 2019 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что поврежденные ракеты пришлось уничтожить - взамен них будет изготовлена и поставлена новая партия ракет.

"Иск подан, дело в суде, документы поданы спустя год после происшествия (повреждение ракет С-400 при шторме - прим. ТАСС)", - сообщили в компании. В пресс-службе не стали раскрывать деталей дела и напомнили, что вся открытая информация по нему имеется на сайте московского Арбитражного суда.

Ранее на сайте московского арбитража была опубликована информация о регистрации двух исков от "Рособоронэкспорта" к ООО "Балтик Транс-Порт". В материалах дела сумма убытков, требуемых к взысканию, указана в долларах и евро. "Судья Ю. Ю. Лакоба, рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АО "Рособоронэкспорт" к ООО "Балтик Транс-Ппорт"… о взыскании убытков в размере $161 482 640, €1,79 млн", - сказано в документе. В пересчете на российскую валюту сумма убытков составляет почти 11 млрд рублей.

Также отмечается, что "Рособоронэкспорт" ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме по соображениям "сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны". "В предварительном судебном заседании АО "Рособоронэкспорт" заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в закрытом судебном заседании. Ответчик поддержал заявленное ходатайство, третье лицо не возражало против его удовлетворения", - сказано в материалах дела.

Поставка С-400 в Китай

О подписании РФ контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. В июне 2016 года Чемезов сообщил, что китайская армия получит системы не ранее 2018 года. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО. В начале апреля 2018 года стало известно, что продолжавшие путь первые два корабля с основной частью полкового комплекта прибыли в КНР.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.