Орешкин: поправки к Газовой директиве ЕС не помешают реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Поправки к Газовой директиве Евросоюза не должны помешать реализации "Северного потока - 2", проект экономически выгоден и Германии, и ЕС в целом, заявил в четверг в Берлине министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на полях конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути".

"Мы обсуждали сегодня этот вопрос с немецкой стороной. Немецкая сторона считает, что те изменения, которые сейчас применяются, не помешают этому потоку. Немецкая сторона активно поддерживает проект - он экономически выгоден и для Германии, и для ЕС в целом. Здесь проблем быть не должно, все работы идут по графику, национальные разрешения получены, думаю, в скором будущем мы будем говорить о завершении этого проекта", - отметил он.

"Чего-то серьезного, чтобы помешать реализации этого проекта с точки зрения юридических и экономических вопросов, нет", - добавил министр.

"Понятно, что есть желание отдельных стран расчистить европейский рынок для более дорогого американского газа. Опять же мы видим, что Европа [в этой ситуации] преследует свои экономические интересы", - указал Орешкин.

По его мнению, доверие, которое было отчасти утрачено в 2014-2015 годах, сейчас постепенно восстанавливается. "Мы вошли в процесс постепенного восстановления доверия, что очень важно в глобальной ситуации", - сказал он. Министр добавил, что "только через совместную работу России и Европы" можно сделать экономику более суверенной и независимой.