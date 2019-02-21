Правительство утвердило семь кандидатов в новый состав совета директоров "Роснефти"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило список кандидатов в новый состав совета директоров "Роснефти", в который вошли семь человек, говорится в документе.

Все выдвинутые кандидаты уже входят в совет директоров компании, в их числе экс-глава банка Barclays и глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг.

Варниг, Вьюгин, Рудлофф и Шредер выдвинуты в качестве независимых директоров.