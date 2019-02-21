ЦБ: банкиры из черного списка регулятора продолжают работать в банках

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банкиры из "черного списка" ЦБ продолжают работать в кредитных организациях, в том числе в госбанках, на должностях, которые не нужно согласовывать с Банком России. Об этом сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Госдуме.

В так называемый черный список банкиров Банк России вносит неблагонадежных финансистов. В частности, в такой список входят руководители финансовых учреждений, которые своими действиями способствовали ухудшению финансового положения организации или привели ее к закрытию.

"Многие из тех, кто в так называемом черном списке, работают на не согласуемых ЦБ должностях, они не главбухи и не члены правления, но они директора департаментов, начальники управлений. Работают в том числе в госбанках", - сказал он.

Ранее в четверг ЦБ сообщил, что комиссия Банка России, которая рассматривает жалобы банкиров и руководителей финансовых организаций, попавших в черный список, в 2018 году получила 225 обращений, 77 заявителей были реабилитированы.

Ранее Швецов сообщал, что по состоянию на середину 2018 года в черном списке банкиров находились почти 6,4 тыс. человек, включая бывших руководителей некредитных финансовых организаций. Ранее ЦБ также сообщал о намерении включать в этот список бывших членов совета директоров финансовых организаций.