Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на торгах превысил 2500 пунктов впервые с 13 февраля. Как свидетельствуют данные Московской биржи, индекс вырос на 0,47% и достиг 2500,31 пункта.

Индекс РТС подрос по состоянию на 10:28 мск на 0,7% и составил 1206,69 пунктов.

"Российский фондовый рынок последние полторы недели провел в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи и к концу прошлой недели сместился в верхнюю половину диапазона. Оптимизм на глобальных рынках сегодня, на наш взгляд, может способствовать попыткам теста недельных максимумов и движения в сторону 2500-2520 пунктов", - полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.