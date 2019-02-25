Сенат Казахстана одобрил кандидатуру Ерболата Досаева на должность главы Нацбанка

АСТАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в понедельник одобрил кандидатуру Ерболата Досаева на должность председателя Национального банка республики. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС из пресс-центра парламента.

"Глава государства принял отставку председателя Национального банка Данияра Акишева. По поручению главы государства я пришел согласовать кандидатуру на назначение председателя Нацбанка. Президент Нурсултан Назарбаев предлагает в качестве кандидатуры Ерболата Досаева", - сказал председатель администрации президента Асет Исекешев на заседании Сената.

Депутаты поддержали предложенную президентом республики кандидатуру Досаева.

Ерболат Досаев занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана с августа 2017 года. В разные годы работал председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", министром национальной экономики, министром экономики и бюджетного планирования, министром экономического развития и торговли Казахстана.