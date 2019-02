Facebook разблокировала страницу проекта RT после раскрытия источников финансирования

ТАСС, 26 февраля. Компания Facebook разблокировала страницу проекта российского телеканала RT под названием In the Now после раскрытия им данных о своей материнской компании. Об этом в понедельник сообщила ведущая телеканала Анисса Науэй, которая занимается проектом.

Facebook заблокировала страницу In the Now 15 февраля. RT заявил, что блокировка была произведена по запросу американского телеканала CNN. Позже Facebook пояснила, что для разблокировки необходимо опубликовать на странице проекта в социальной сети информацию о материнской компании.

"In the Now и все страницы Maffick (Maffick Media - медиакомпания, располагающаяся в Германии, часть акций принадлежит Ruptly - прим. ТАСС) снова доступны в Facebook после того, как мы разместили беспрецедентные сведения в разделе "Информация". На самом деле, это единственная страница, которой приходится делать такое", - написала Науэй в Twitter.

В разделе "Информация" на странице In the Now в Facebook указано, что проект является брендом компании Maffick, принадлежащей Науэй и видеоагентству Ruptly, которым владеет RT.

В настоящее время страница проекта доступна для просмотра. Администрация Facebook подтвердила, что страницы Maffick разблокированы.

"Мы связались с Maffick Media, чтобы запросить раскрытие связи их страниц с материнскими компаниями. Запрошенные данные сейчас добавлены в раздел "Информация" этих страниц для указания их связи с RT и Ruptly, и, таким образом, люди могут узнать, кто стоит за страницами, с которыми они взаимодействуют на Facebook", - цитирует представителя соцсети телеканал CNN.