Гордеев выступил за обязательные лабораторные исследования продуктов при госзакупках

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Гордеев поддерживает предложение участников отрасли АПК о проведении обязательных лабораторных исследований некоторых видов продуктов с высоким риском фальсификации, которые закупаются для государственных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Особого контроля требует продукция, закупаемая для госучреждений - больниц, школ и детских садов. Вице-премьер поддержал необходимость внесения изменений в практику применения 44-го федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для того, чтобы сделать обязательным лабораторные исследования закупаемых товаров с высоким профилем риска фальсификации", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в аппарате вице-премьера, Гордеев провел рабочую встречу с руководителем Роскачества Максимом Протасовым, в ходе которой глава Роскачества представил вице-премьеру предложения по повышению качества продуктов питания, сформированные по итогам трехлетнего мониторинга товаров народного потребления. В ходе встречи глава Роскачества представил вице-премьеру несколько основных направлений повышения качества отечественной пищевой продукции.

По его мнению, существует несколько факторов, препятствующих росту качества. Прежде всего это формально не запрещенная законодательством практика введения потребителя в заблуждение относительно заявленных на упаковке товаров характеристик и свойств. Вице-премьер подчеркнул, что ответственность бизнеса за введение покупателей в заблуждение относительно содержимого товаров необходимо повышать в разы, вплоть до проведения отзывных компаний и аннулирования сертификатов производителей.

Кроме того, нормотворческого регулирования требует гармонизация требований по содержанию в продукции антибиотиков и пестицидов.

Также сторонами отмечена необходимость детального изучения нормирования в других странах, что будет способствовать гармонизации нормативов с международными требованиями и повысит конкурентоспособность российской сельхозпродукции на мировом рынке. В частности, Гордеев обратил внимание на большой экспортный потенциал отечественной органической продукции. По итогам встречи вице-премьер дал поручение включить озвученные предложения в план реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года и обсудить их на межведомственной рабочей группе.