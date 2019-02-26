РБК: ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк России может установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия будут платить в Системе быстрых платежей за прием оплаты от населения с помощью QR-кода. Как пишет издание РБК со ссылкой на источники, ЦБ в феврале обсуждал с участниками рынка предельный размер комиссии на уровне 0,4-0,5%.

В частности, Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей установит единую плату, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина, пишет РБК со ссылкой на презентацию Банка России, в которой прописывается бизнес-модель формирования тарифа.

В модель также будет встроен агент, который будет выполнять технические задачи (реализация программного обеспечения для получения онлайн-статуса из банка о том, что платеж одобрен и т.п.). В качестве агента могут выступать банки, производители кассовой техники или сами магазины.

При этом, если тот или иной магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию - на уровне 0,3%. Роль агента на себя смогут взять только крупные магазины, так как мелкая розница не справится с техническими функциями, отмечают источники РБК. По информации издания, до сих пор не решен вопрос, будет ли размер комиссии зависеть от вида деятельности розничного предприятия.

"Все идет к тому, что тариф будет низкий и не превысит 0,4-0,5%. Все банки понимают, что это неизбежно, и уже смирились с тем, что выше ставок за обслуживание не будет", - добавил один из источников РБК. В настоящее время в торговле действуют эквайринговые комиссии для торговых точек на уровне 1,5-2,5%.

Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.