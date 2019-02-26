Титов считает, что в деле Калви нет политики

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Политики в уголовном преследовании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", нет. Об этом сообщил журналистам уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов после посещения бизнесмена в СИЗО "Матросская Тишина".

"Не надо искать политику в деле Калви. Конкретные люди написали заявление [в правоохранительные органы], власть отреагировала, хотя отреагировала чрезмерно. Это корпоративный конфликт, корпоративная сделка. По нашему мнению, его вины нет", - считает Титов.

Он сообщил, что Калви детально ознакомили с той работой, которая будет осуществляться институтом уполномоченного по защите его прав. "У нас определена юридическая позиция, касающаяся меры пресечения. В соответствии со ст. 108 УПК к предпринимателям не может применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы", - сказал он.

Титов добавил, что Калви считает, что его вопрос быстро решится, и он будет по-прежнему продолжать работу в России. "Если дело будет продолжаться долго, нам тяжело будет объяснить инвесторам, что нужно инвестировать в Россию", - отметил бизнес-омбудсмен.