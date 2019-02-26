Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос отставки Медведева и Голубева 26 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" во вторник, 26 февраля, рассмотрит вопрос отставки заместителей председателя правления Александра Медведева и Валерия Голубева, говорится в материалах российской компании.

Кроме того, аналогичный вопрос будет рассмотрен в отношении Всеволода Черепанова, который был освобожден от должности начальника департамента 307 (курирует добычу газа, газового конденсата и нефти в компании).

Ранее зампред правления холдинга Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Гонконге отмечал, что Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию.

Об освобождении от должностей Медведева и Голубева стало известно накануне. Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления "Газпрома" должны быть приняты советом директоров компании.

В сообщении "Газпрома" отмечалось, что Медведев сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит", президентом и генеральным директором которого он был назначен в минувшую пятницу.

Медведев входил в правление "Газпрома" с 2002 года, с 2005 года был заместителем председателя. В 2005-2014 годах он также возглавлял "Газпром экспорт". Голубев также вошел в правление холдинга в 2002 году, а пост зампреда занимал с 2006 года.