Новак: Россия выполнит обязательства по сделке ОПЕК+ к концу марта - началу апреля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики рассчитывает, что Россия выполнит свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ к концу марта - началу апреля 2019 года и сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2018 года. Об этом в онлайн-интервью "Газете.Ru" сказал министр энергетики Александр Новак.

"Я думаю, что мы в течение марта, к концу марта - началу апреля, выйдем на те параметры, которые были оговорены в рамках соглашения. Еще раз хочу подчеркнуть, мы ничего не нарушаем, мы это обсуждали в декабре прошлого года при заключении соглашения, и мы полностью выполняем достигнутые договоренности", - заметил министр.

Новак также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего вскоре заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который следит за исполнением сделки. По его словам, на встрече могут прозвучать отдельные заявления по ситуации в Венесуэле и Иране. "Сейчас я бы не загадывал о тех решениях, которые могут быть приняты, особенно с учетом тех факторов, которые являются зачастую непредсказуемыми, на которые существенно влияют те или иные действия отдельных стран. Например, те же санкции, относительно Ирана, относительно Венесуэлы, какие-то заявления отдельные", - отметил Новак.

В целом министр считает, что сделка ОПЕК+ помогла стабилизироваться рынку нефти, а без нее цены могли бы упасть ниже $25-$27 за баррель. "У нас цены в декабре 2018 года до $50 падали. Если бы затоваривание продолжалось, мы бы увидели очень низкие значения, я даже не хотел бы называть их. Напомню, что в январе 2016 года цены доходили до уровня $25-$27 за баррель, и не исключено, что мы побили бы эти рекорды в сторону снижения на рынке", - отметил он.

"Ежедневно на рынок бы дополнительно сейчас поступало 1 млн баррелей в сутки, которые бы увеличивали остатки и затоваренность. Предложение бы превышало спрос, цены бы падали", - уточнил министр.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран "не ОПЕК" в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки, Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

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