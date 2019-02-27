Источник: Совет ЕС обсудит Газовую директиву 4 марта

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне министров энергетики обсудит Газовую директиву на плановой встрече 4 марта в Брюсселе, но ее утверждение состоится позднее. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в Совете ЕС.

"Газовая директива внесена на повестку дня [заседания] Совета по энергетике 4 марта, председательствующая в Совете ЕС Румыния проинформирует министров о процессе обсуждения этого досье. Ее утверждение Советом состоится позднее", - сообщил источник.

Собеседник агентства подтвердил, что в марте этот документ должен утвердить Европарламент и только после этого он будет принят Советом ЕС. Затем новые правила будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза и вступят в силу на 20-й день после публикации. После этого все государства ЕС должны будут начать процедуру приведения своего национального законодательства в соответствие с требованиями этого документа - на этот процесс отводится два года. Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 20 февраля в предпоследнем чтении текст поправок в газовую директиву Евросоюза, согласованный 12 февраля на технических переговорах между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.

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