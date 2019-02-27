Air Canada возобновляет прерванное авиасообщение с Индией

ОТТАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Крупнейший канадский авиаперевозчик Air Canada намерен в ближайшее время возобновить ранее приостановленные полеты в Индию в связи с напряженностью в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщила представитель авиакомпании Изабелль Артур.

"Сегодня вечером [28 февраля мск] запланирован рейс Air Canada из Торонто в Мумбаи, но по другому маршруту. Кроме того, мы рассматриваем варианты [новых] маршрутов для сегодняшних вечерних рейсов из Торонто в Дели и из Ванкувера в Дели", - сказала она.

Артур напомнила, что ранее Air Canada временно приостановила полеты в Индию из-за того, что власти Пакистана закрыли воздушное пространство над страной. По ее словам, в связи с этим 26 февраля борт авиакомпании, следовавший в Дели, был развернут над Атлантическим океаном и направлен обратно в Торонто, а вылет второго рейса в тот же день из Ванкувера в Дели был отменен.