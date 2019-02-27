В минэнерго США сообщили о сокращении экспорта нефти из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Экспорт нефти из Венесуэлы в США сократился за неделю с 15 по 22 февраля почти в три раза - на 350 тыс. баррелей в сутки до отметки в 208 тыс. баррелей. Об этом говорится в распространенном в среду еженедельном отчете Информационного управления при министерстве энергетики США.