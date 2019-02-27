В минэнерго США сообщили о сокращении экспорта нефти из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Экспорт нефти из Венесуэлы в США сократился за неделю с 15 по 22 февраля почти в три раза - на 350 тыс. баррелей в сутки до отметки в 208 тыс. баррелей. Об этом говорится в распространенном в среду еженедельном отчете Информационного управления при министерстве энергетики США.
По итогам предыдущей недели (к 15 февраля) импорт составил 558 тыс. баррелей в сутки.
7 февраля минэнерго США сообщило, что введенные вашингтонской администрацией санкции в отношении Венесуэлы вряд ли окажут существенное влияние на работу американских нефтеперерабатывающих заводов.
Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.