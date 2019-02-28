Илон Маск сменил ник в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава Tesla Илон Маск в свете нового скандала вокруг его сообщений в Twitter изменил название своего аккаунта в этой соцсети.

Название учетной записи предпринимателя отображается теперь как Elon Tusk вместо Elon Musk. Кроме того, бизнесмен разместил на время после слова Tusk маленькое изображение слона. Оно в английском языке, в частности, может означать "слоновий бивень". Маск, у которого около 25 млн подписчиков в Twitter, не пояснил, как следует понимать смену ника. Предприниматель также сообщил в соцсети, что днем в четверг по времени Западного побережья США следует ожидать новостей, касающихся Tesla. О чем именно идет речь, он также не уточнил. После того, как Маск разместил данную запись, курс акций Tesla вырос примерно на 5%.

Some Tesla news — Elon Tusk (@elonmusk) 27 February 2019

Сообщения Маска в Twitter не раз вызывали громкие скандалы, и на этой неделе привлекли внимание федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Данный регулирующий орган обратился в понедельник в суд с просьбой признать, что Маск нарушил заключенное ранее с комиссией соглашение.

На эту тему Игры в Twitter. Чем опрометчивые посты обернулись для Илона Маска