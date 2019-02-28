Онлайн-банк ВТБ работает в штатном режиме

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мобильный и интернет-банк "ВТБ-Онлайн" работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в колл-центре кредитной организации.

Ранее в четверг онлайн-банк ВТБ был временно недоступен для клиентов. Как сообщалось на сайте кредитной организации, доступ должен был быть восстановлен после 12:30 по московскому времени.

"В настоящий момент в работе системы банка каких-либо ограничений не отображается. То есть ранее были проведены работы, но сейчас все должно работать в штатном режиме", - сказали в колл-центре.

Как отмечалось на сайте банка, ограничения в работе были связаны с работами по улучшению интернет-банка.