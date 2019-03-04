Презентация Aurus состоится на международном автосалоне в Женеве

ЖЕНЕВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Презентация российского бренда Aurus и премьерный европейский показ лимузина и седана этой марки состоятся во вторник на 89-м Женевском международном автосалоне, который открывает двери для журналистов и экспертов. Согласно представленной организаторами программе, пресс-конференция на площадке "Ауруса" намечена на 15:45 по местному времени (17:45 мск).

В Женеве будут показаны две модели. Это седан AURUS SENAT S600 и лимузин AURUS SENAT Limousine L700.

Руководство Женевского автосалона приветствует участие российского бренда в выставке. Как заявил ранее ТАСС президент выставки Морис Турреттини, это добрый знак для российского автопрома и подтверждение того, что площадка в Женеве стала главным салоном в мире по масштабу международного участия.

"Россия решила представить в Женеве свой новый автомобиль высокого качества, который называют "машиной Путина". Это свидетельствует о надежности машины", - подчеркнул он.

Всего на выставке, разместившейся под сводами гигантского выставочного центра "Палэкспо", будет представлено более 900 автомобилей, в том числе более 150 европейских и мировых "премьер". Ожидается, что экспозицию посетят более 660 тыс. человек. Первые два дня по традиции отведены журналистам и специалистам, а с 7 по 17 марта автосалон будет открыт для широкой публики. На 5 и 6 марта организаторы наметили очень насыщенную программу: на каждую из полутора сотен презентаций выделено всего 15 минут.

Aurus (от лат. aurum - "золото" и Russia - "Россия") - российская марка представительских автомобилей, создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". На работы по проекту "Кортеж" из бюджета было выделено 12,4 млрд руб. Проект предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы - седана, лимузина, минивена и внедорожника. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер- министра РФ.