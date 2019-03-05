Единый залоговый фонд помощи арестованным предпринимателям начнет работу 5 сентября

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Единый залоговый фонд по оказанию помощи арестованным предпринимателям должен начать работу 5 сентября 2019 года. Об этом сообщил председатель коллегии адвокатов "Юрконсалт интернешнл" Ерлан Касенов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску фонда.

"Мы будем заниматься аккумулированием денежных средств в этом фонде в числе шести месяцев ближайших и планируем запустить 5 сентября полноценно этот фонд", - указал он, добавив, что технически и юридически фонд готов к работе.

Как уточнил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене Борисе Титове и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, ускорению процесса запуска фонда способствовало дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.