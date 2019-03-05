Единый залоговый фонд помощи арестованным предпринимателям начнет работу 5 сентября

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Единый залоговый фонд по оказанию помощи арестованным предпринимателям должен начать работу 5 сентября 2019 года. Об этом сообщил председатель коллегии адвокатов "Юрконсалт интернешнл" Ерлан Касенов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску фонда.
"Мы будем заниматься аккумулированием денежных средств в этом фонде в числе шести месяцев ближайших и планируем запустить 5 сентября полноценно этот фонд", - указал он, добавив, что технически и юридически фонд готов к работе.
Как уточнил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене Борисе Титове и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, ускорению процесса запуска фонда способствовало дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
"Наверное, мы бы не сегодня актуализировали запуск в активную фазу фонда, если бы не дело Baring Vostok, если бы не дело Майкла Калви, которое так объединило все бизнес-сообщество", - указал он.
Предполагаемый объем единого залогового фонда должен составить около 1 млрд рублей, фонд будет функционировать как некоммерческая организация, отметили участники пресс-конференции. "Цель - 1 млрд рублей, это по итогам года. 5 сентября - это дата, с которой мы начнем реально помогать", - сказал член совета фонда, адвокат Ерлан Касенов.
"Если мы обратимся к источникам формирования [фонда], то это частные пожертвования предпринимательского сообщества", - подчеркнул Хуруджи.
В октябре 2018 года бизнес-омбудсмен Титов заявил, что фонд заработает до конца 2018 года, однако позже сообщил, что создание в России единого залогового фонда помощи арестованным предпринимателям замедлилось из-за юридических сложностей и текущих задач. Титов отмечал две сложности при создании фонда: проработка юридической стороны работы и создание капитала, за счет которого можно было бы вносить залоги.