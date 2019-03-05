Леонид Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes

ТАСС, 5 марта. Председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон занял 32-е место месте в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, оказавшись при этом выше других россиян, представленных в рейтинге. Список опубликован во вторник на сайте издания.

Второе место среди россиян занял основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($21,3 млрд), в апреле 2018 года возглавивший рейтинг богатейших бизнесменов России. В этом году в рейтинге богатейших людей мира Лисин расположился на 45-й строчке.

Замыкает тройку лидеров среди российских участников, представленных в списке, глава "Лукойла" Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

Всего в рейтинге оказались 98 россиян. В общей сложности журнал насчитал в 2019 году в мире 2153 долларовых миллиардера. Первую строчку рейтинга занял глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд.