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Леонид Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Состояние председателя правления компании "Новатэк" оценивается в $24 млрд
Председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 5 марта. Председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон занял 32-е место месте в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, оказавшись при этом выше других россиян, представленных в рейтинге. Список опубликован во вторник на сайте издания.

Составители рейтинга оценили состояние Михельсона в $24 млрд.

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Второе место среди россиян занял основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($21,3 млрд), в апреле 2018 года возглавивший рейтинг богатейших бизнесменов России. В этом году в рейтинге богатейших людей мира Лисин расположился на 45-й строчке.

Замыкает тройку лидеров среди российских участников, представленных в списке, глава "Лукойла" Вагит Алекперов ($20,7 млрд).

Всего в рейтинге оказались 98 россиян. В общей сложности журнал насчитал в 2019 году в мире 2153 долларовых миллиардера. Первую строчку рейтинга занял глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичМихельсон, Леонид ВикторовичЛисин, Владимир СергеевичБезос, Джеффри
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