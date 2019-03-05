Forbes: с 2018 года число миллиардеров в мире сократилось на 55 человек

Отмечается, что число миллиардеров в большей степени сократилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае. В 2019 году там стало на 49 миллиардеров меньше. Единственные страны, где их стало больше, - Бразилия и США. В Соединенных Штатах, по данным журнала, проживают 609 миллиардеров, причем 14 из них входят в двадцатку самых богатых людей планеты.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Число долларовых миллиардеров в мире сократилось с 2018 года на 55 человек, до 2153. Об этом сообщил во вторник американский журнал Forbes , составляющий список богатейших людей планеты.

Общее состояние долларовых миллиардеров издание оценило в $8,7 трлн, что на $400 млрд меньше показателя 2018 года. Потеряли часть своего состояния 994 миллиардера.

С прошлого года неизменной осталась тройка лидеров: глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд расположился на первой строчке, за ним следуют основатель Microsoft Билл Гейтс ($96,5 млрд) и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($82,5 млрд). На четвертой строчке, как и год назад, значится глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy француз Бернар Арно ($76 млрд). При этом основатель Facebook Марк Цукерберг потерял пятое место и в 2019 году занял лишь восьмую строчку с состоянием в $62,3 млрд.

Богатейшей женщиной журнал назвал наследницу французской косметической империи L'Oreal Франсуазу Бетанкур Майерс, чье состояние оценивается в $49,3 млрд (в общем рейтинге самых богатых людей планеты она занимает 15-ю строчку). За ней идут дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон ($45,3 млрд) и внучка основателя кондитерской компании Mars Жаклин Марс ($23,9 млрд).

Самой молодой миллиардершей признана 21-летняя американская модель и предпринимательница Кайли Дженнер с состоянием в $1 млрд (2057 место в общем рейтинге).

Ранее Forbes назвал вторую женщину-миллиардера в России. Ей стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.