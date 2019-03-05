Гиперкар Bugatti стал самым дорогим автомобилем в мире

ТАСС, 5 марта. Французский производитель автомобилей класса люкс Bugatti представил самый дорогой автомобиль в мировой истории – гиперкар La Voiture Noire (фр. –"черная машина"). Выпуск модели приурочен к 110-й годовщине со дня основания Bugatti, сообщается в пресс-релизе компании.

Двухдверное купе впервые показали на 89-м Женевском международном автосалоне. Эксклюзивную машину продали за рекордные для новых авто €11 млн. Имя покупателя не называется.

За основу La Voiture Noire дизайнеры и инженеры взяли Bugatti Type 57 SC Atlantic, созданную сыном основателя бренда Этторе Бугатти - Жаном. Машина, на которой он ездил, бесследно пропала до начала Второй мировой войны.

Кузов гиперкара - из углеродного волокна насыщенного черного цвета. Машину собрали вручную. Автомобиль оснащен восьмилитровым двигателем с мощностью почти 1,5 тыс. лошадиных сил и 16 цилиндрами.

На этой же выставке в Женеве Россия представила бренд Aurus. Журналистам показали две модели: седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700.