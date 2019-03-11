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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Компания SilkAir не намерена отказываться от эксплуатации Boeing 737 MAX 8

В сингапурской компании сообщили, что все находящиеся в парке шесть самолетов данной модели эксплуатируются

СИНГАПУР, 11 марта. /ТАСС/. Сингапурский региональный авиаперевозчик SilkAir заявил, что не намерен приостанавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии, однако, продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании, являющейся подразделением Singapore Airlines.

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"Мы внимательно отслеживаем ситуацию после крушения лайнера в Эфиопии, между тем на данный момент все находящиеся в парке шесть самолетов данной модели эксплуатируются", - отмечается в сообщении.

SilkAir использует Boeing 737 MAX 8 на регулярных рейсах из Сингапура в Куала-Лумпур, Чунцин в Китае, австралийский Дарвин, а также на курортные острова Малайзии и Таиланда.

Сингапурская компания ранее также разместила заказ на приобретение 31 лайнера данной модели.

Теги
ЭфиопияСингапурКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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