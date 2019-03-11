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ЦБ: девалютизация балансов банков России проходит умеренно

В Центробанке отметили, что этот процесс не требует специальных мер регулирования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Девалютизация активов и пассивов российских банков проходит умеренными и сбалансированными темпами и не требует специальных мер регулирования, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Девалютизация активов и пассивов банковского сектора проходит в целом умеренными и сбалансированными темпами. Доля валютной части баланса с учетом курсовой поправки находится на минимальных уровнях за длительный период", - отмечает регулятор.

По оценкам ЦБ, ускорение роста валютных пассивов в последние месяцы позволило банкам сформировать "подушку" валютной ликвидности и не привело к возникновению существенных дисбалансов в банковском секторе.

"Текущая скорость и форма девалютизации не приводят к возникновению существенных дисбалансов в банковском секторе и не требуют дополнительной реализации специальных мер макропруденциального регулирования", - указывают в ЦБ.

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