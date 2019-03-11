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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США

Отмечается, что авиакатастрофа в Эфиопии - это уже вторая крупная авария с самолетом этого типа за пять месяцев

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. ЕС после авиакатастрофы в Эфиопии примет решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера Boeing 737 MAX 8 по итогам консультаций с авиационными властями США. Об этом заявил на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Энрико Бривио.

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"Европейские эксперты по авиационной безопасности поддерживают тесные контакты с организациями, проводящими расследование авиакатастрофы, в том числе с федеральным авиационным регулятором США. Мы готовы оказать любую необходимую помощь в расследовании. Мы оценим все риски и примем решение на основании полученной информации, нужно ли предпринимать конкретные действия", - заявил он, отвечая на вопрос, намерена ли ЕК ограничивать полеты Boeing 737 MAX 8, учитывая, что это уже вторая крупная авиакатастрофа с самолетом этого типа за пять месяцев.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации этих самолетов до выяснения причин катастрофы.

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ЭфиопияСШАКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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