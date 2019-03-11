Лидер оппозиции Венесуэлы потребовал прекратить поставки нефти на Кубу

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Венесуэла, столкнувшаяся с масштабным кризисом в сфере энергоснабжения, должна прекратить поставки нефти на Кубу. Об этом заявил в понедельник лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо, выступая в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте) страны.

"Хватит продолжать поставлять нефть на Кубу, - сказал Гуайдо. - Мы не позволим, чтобы нас грабили, пока наш народ голодает". Эти слова политика были встречены аплодисментами членов парламента.

В 2018 году Венесуэла поставляла в островное государство порядка 49 тыс. баррелей нефти в день, несмотря на падение объемов добычи. Ранее этот показатель достигал 100 тыс. баррелей в день. За эти поставки Гавана частично расплачивается предоставлением услуг, в том числе в области здравоохранения, образования и спорта.