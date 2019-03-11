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Мексиканский авиаперевозчик решил не отказываться от использования своих Boeing 737 Max 8

По словам компании Aeromexico, самолеты находятся в прекрасном состоянии

МЕХИКО, 12 марта. /ТАСС/. Мексиканская авиакомпания Aeromexico не откажется от использования имеющихся у нее самолетов Boeing 737 Max 8 в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении одного из ведущих авиаперевозчиков латиноамериканской страны.

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"Aeromexico находится в постоянном контакте с производителем и соответствующими аэронавигационными службами и поэтому сообщает своим клиентам, что уверена в использовании шести [имеющихся у нее] самолетов Boeing 737 Max 8, - указывается в сообщении. - Эти самолеты находятся в прекрасном состоянии, а программы их обслуживания выполняются".

В понедельник власти КНР ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8. Поводом послужило падение самолета этой модели 10 марта в Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек из 35 стран, в том числе трех россиян.

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