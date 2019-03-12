Курс фунта вырос к доллару перед голосованием по соглашению о Brexit в Палате общин

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Курс фунта стерлингов увеличился на 3% по отношению к доллару в преддверии голосования по соглашению о Brexit в Палате общин парламента Великобритании. Во вторник утром курс британской валюты достигал значения $1,329, тогда как в понедельник за фунт давали лишь $1,295.

Курс фунта по отношению к евро во вторник приближался к максимальному с мая 2017 года значению в €1,18, однако затем несколько снизился, остановившись на отметке €1,172 за фунт. 8 марта за 1 фунт давали €1,159.