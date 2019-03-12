Курс фунта вырос к доллару перед голосованием по соглашению о Brexit в Палате общин

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Курс фунта стерлингов увеличился на 3% по отношению к доллару в преддверии голосования по соглашению о Brexit в Палате общин парламента Великобритании. Во вторник утром курс британской валюты достигал значения $1,329, тогда как в понедельник за фунт давали лишь $1,295.
Курс фунта по отношению к евро во вторник приближался к максимальному с мая 2017 года значению в €1,18, однако затем несколько снизился, остановившись на отметке €1,172 за фунт. 8 марта за 1 фунт давали €1,159.
Британская валюта пошла в рост после того, как вечером в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером добилась от ЕС принятия юридически обязывающих дополнений к проекту соглашения о Brexit. Это повышает шансы на то, что во вторник вечером британские депутаты проголосуют за сделку с Брюсселем, избежав чреватого большими проблемами для национальной экономики хаотического Brexit. При этом в прошлый раз парламентарии с огромным перевесом в 230 голосов отвергли предложенную Мэй сделку.
Многое сейчас зависит от позиции генерального прокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса. Он должен представить правительству и парламенту свое заключение по вопросу о том, являются ли согласованные Мэй поправки действительно обязывающими для сторон, и помогут ли они избежать ситуации, в которой Великобритания окажется в зависимости от ЕС, не будучи в состоянии полностью покинуть таможенный союз.