Boeing уверена в безопасности самолетов 737 MAX 8

ТАСС, 12 марта. Американская корпорация Boeing во вторник вновь выразила уверенность в безопасности своих самолетов модели 737 MAX 8, но при это заявила, что понимает решения иностранных регуляторов приостановить полеты этих воздушных судов в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном на официальном сайте компании.

"Безопасность является приоритетом номер один для Boeing, и мы полностью уверены в безопасности [модели] MAX, - сказано в заявлении Boeing. - Мы понимаем, что регулирующие органы и клиенты приняли решения, которые, как они полагают, являются наиболее уместными для их местных рынков. Мы продолжаем взаимодействовать с ними, чтобы они обладали информацией, необходимой для поддержания уверенности в эксплуатации их самолетных флотов".

Компания Boeing отметила, что Федеральное управление гражданской авиации США на данный момент не предписывает никаких дальнейших действий в отношении Boeing 737 MAX 8. "На основании имеющейся сейчас информации мы не имеем никаких причин выпускать какие-либо новые указания для операторов", - сообщила корпорация.

Отказ от Boeing

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций, помимо Ethiopian Airlines, уже заявили несколько авиакомпаний, а также авиационные власти Великобритании, Франции, Германии, Китая, Австралии и других стран.

Евросоюз намерен принять решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиационными властями США. Росавиация направила запросы корпорации Boeing и авиационным властям США в связи с крушением в Эфиопии. Ранее МИД России распространил предупреждение о возможных задержках и отменах рейсов из-за приостановки некоторыми авиакомпаниями полетов самолетов Boeing 737 MAX 8.