Туроператор TUI перестанет использовать Boeing 737 MAX 8

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Концерн TUI, предоставляющий туристические услуги, перестанет использовать самолеты Boeing 737 MAX 8 для осуществления чартерных рейсов. Об этом концерн сообщил во вторник в Twitter.

"На данном этапе TUI также прекратит все полеты на Boeing 737 MAX 8 на всех авиакомпаниях, относящихся к TUI Group", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, концерну требуется время, чтобы обсудить ситуацию с авиационными регуляторами и производителем.

"С завтрашнего дня TUI будет информировать клиентов об альтернативных возможностях транспортировки", - отметили в концерне. Агентство DPA сообщает, что в авиапарке концерна числится 15 бортов этой модели.

Причина запретов

На данный момент о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций, помимо Ethiopian Airlines, уже заявил ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов. По данным газеты The Washington Post, полеты запретили также Марокко и Монголия.

Управление гражданской авиации Индии ужесточило требования к пилотам Boeing 737 MAX. Евросоюз намерен принять решение о дальнейшей эксплуатации лайнера по итогам консультаций с авиационными властями США. По информации агентства Bloomberg, Европейское агентство авиационной безопасности запретит полеты Boeing 737 MAX 8.