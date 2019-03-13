Минэкономразвития: повышение НДС перестало влиять на инфляцию в России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Эффект от повышения НДС исчерпан, что привело к замедлению роста цен в России в феврале, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина инфляции. Март 2019 года".

"В феврале 2019 года темп роста цен вернулся к уровням прошлого года, что свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС", - отмечается в докладе.

В помесячном выражении инфляция в феврале замедлилась до 0,4% с 1% в январе, с исключением сезонности - до 0,36% с 0,77%. "Вместе с тем из-за низкой базы февраля 2018 года годовые темпы роста потребительских цен несколько увеличились (до 5,2% в годовом выражении по сравнению с 5% в январе)" - говорится в обзоре.

Исчерпание эффекта повышения НДС привело к замедлению роста цен на непродовольственные товары (за исключением подакцизной продукции) примерно вдвое - до 0,31% в месячном выражении феврале с 0,58% в январе. Наиболее заметное снижение темпов роста цен наблюдалось в сегменте товаров длительного пользования (легковые автомобили, средства связи и телерадиотовары). Сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию в феврале также оказывало снижение цен на бензин (на 0,18%) после существенного роста месяцем ранее (0,75%).

Наблюдалось замедление роста цен и на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) - до 0,33% в феврале с 0,57% в январе, что объясняется коррекцией цен на мясо птицы, сахар и яйца после их ускоренного роста в четвертом квартале прошлого года. Вместе с тем существенный вклад в инфляцию в феврале внесло сезонное удорожание плодоовощной продукции

В феврале также произошла нормализация темпа роста цен в сегменте услуг, который снизился до 0,2% с 1,1% в январе.