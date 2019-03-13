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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Грузия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

Целью решения является обеспечение безопасности пассажиров и перелетов

ТАСС, 13 марта. Грузия в целях безопасности запретила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX на своей территории после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Агентства гражданской авиации республики.

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"С целью обеспечения безопасности пассажиров и перелетов, Агентство гражданской авиации Грузии временно приостановило полеты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве Грузии", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство на своей странице в Facebook, решение вступает в силу с 13 марта и будет действовать до тех пор, пока международные авиационные организации не предоставят результаты о причинах произошедшей в Эфиопии авиакатастрофы. Агентство также подчеркивает, что в реестре гражданской авиации Грузии не числятся самолеты типа Boeing 737 MAX, поэтому ограничение не окажет существенного влияния на воздушное сообщение Грузии с другими странами.

Теги
ГрузияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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