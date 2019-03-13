Польские авиалинии LOT взяли в аренду четыре самолета взамен запрещенных Boeing 737 MAX 8

ВАРШАВА, 13 марта. /ТАСС/. Польские авиалинии LOT в среду были вынуждены арендовать четыре самолета, чтобы заменить Boeing 737 MAX 8, полеты которых временно запрещены после крушения такого авиалайнера в Африке. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь авиакомпании Адриан Кубицкий.

"После прекращения полетов на Boeing 737 MAX 8 LOT пополнила свой флот. Временно для нас летают два Boeing 737-800NG компании Go2Sky и один Boeing 737-400 от GetJet", - написал представитель LOT, подчеркнув, что четвертый самолет - еще один Boeing 737-800NG - предоставлен компанией Enter Air.

Как заверили в компании, пассажиры не почувствуют никаких изменений. Стоимость билетов из-за происходящего не изменится.

Отказаться от полетов Boeing 737 MAX 8 в польской национальной авиакомпании LOT решили во вторник вечером, несмотря на то, что еще в понедельник в компании отвергали такую возможность. В авиапарке LOT пять Boeing 737 MAX 8. Согласно заключенным соглашениям, до 2019 года их число должно было увеличиться до 14. В LOT пока не комментируют судьбу этих контрактов, уточняя, что они следят за развитием событий и анализируют сложившуюся ситуацию.