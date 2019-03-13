Глава минэнерго США не исключил новых санкций против стран, поддерживающих Мадуро

ХЬЮСТОН/штат Техас/, 13 марта. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри считает "вполне приемлемым" возможные новые санкции против стран, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе против России. Об этом он заявил журналистам в среду на полях отраслевой конференции CERAWeek.

"Я скажу вам с человеческой точки зрения. Блокирование поставок медикаментов и продовольствия в Венесуэлу недопустимо. Для стран, которые поддерживают режим Мадуро, есть очень сильный сигнал, на мой взгляд. Идея о том, что США располагают возможностью ввести санкции против стран, поддерживающих режим, вполне приемлема", - сказал Перри, отвечая на вопрос ТАСС о возможности новых санкций против России за покупку нефти у Венесуэлы.

Прежде чем ответить на вопрос, Перри поинтересовался у корреспондента ТАСС, удалось ли ему отведать в Техасе барбекю. Затем он рассказал журналистам, что однажды пробовал барбекю в Санкт-Петербурге и "оно было просто великолепным". На предложение повторить опыт и посетить в этом году Петербургский международный экономический форум глава минэнерго США только улыбнулся.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "Роснефть", продолжая покупать нефть у венесуэльской государственной компании PDVSA, бросает вызов американским санкциям. В российской компании подчеркнули, что занимаются не политикой, а исключительно коммерческой деятельностью в интересах всех своих акционеров.