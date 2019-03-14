Fitch отозвало рейтинги попавшего под санкции США "Еврофинанс Моснарбанка"

ТАСС, 14 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента "Еврофинанс Моснарбанка" на пересмотр в сторону понижения и одновременно отозвало их, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинговое действие последовало за санкциями, наложенными на "Еврофинанс Моснарбанк" Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США", - отмечается в пресс-релизе.

В связи с санкционными ограничениями Fitch больше не будет предоставлять рейтинги и аналитику по кредитной организации, добавили в агентстве.

США 11 марта включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список из-за ситуации в Венесуэле. 13 марта стало известно, что Visa и Mastercard приостановили членство "Еврофинанс Моснарбанка" в платежных системах, в результате чего карты клиентов банка оказались заблокированы за границей и в России. Кроме того, кредитная организация перестала проводить платежи в долларах.