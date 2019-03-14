{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fitch отозвало рейтинги попавшего под санкции США "Еврофинанс Моснарбанка"

Агентство больше не будет предоставлять аналитику по кредитной организации

ТАСС, 14 марта. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента "Еврофинанс Моснарбанка" на пересмотр в сторону понижения и одновременно отозвало их, говорится в сообщении агентства.

На эту тему

"Рейтинговое действие последовало за санкциями, наложенными на "Еврофинанс Моснарбанк" Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США", - отмечается в пресс-релизе.

В связи с санкционными ограничениями Fitch больше не будет предоставлять рейтинги и аналитику по кредитной организации, добавили в агентстве.

США 11 марта включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список из-за ситуации в Венесуэле. 13 марта стало известно, что Visa и Mastercard приостановили членство "Еврофинанс Моснарбанка" в платежных системах, в результате чего карты клиентов банка оказались заблокированы за границей и в России. Кроме того, кредитная организация перестала проводить платежи в долларах.

Правительственная подкомиссия одобрила создание ТОР в Бурятии и Забайкалье
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что создание территорий опережающего развития позволит реализовать около 20 инвестпроектов
Читать полностью