Reuters: запрет на полеты Boeing 737 MAX в США продлится несколько недель

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и 9 продлится в США, как минимум, несколько недель, пока не завершится обновление их программного обеспечения (ПО). Об этом сообщили в четверг агентству Reuters американские законодатели, которые приняли участие в совещании с участием исполняющего обязанности главы Федерального авиационного управления (ФАУ) США Дэниела Элуэлла.

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Конгрессмен Рик Ларсен (демократ от штата Вашингтон) заявил после совещания, что обновление ПО займет несколько недель и будет продолжаться, по меньшей мере, на протяжении апреля.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, ФАУ планирует выдать корпорации Boeing разрешение на существенное обновление ПО оборудования в кабине самолетов 737 MAX.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.