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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Иран закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

Ранее аналогичное решение было принято более чем 50 государствами

ТАСС, 15 марта. Организация гражданской авиации Ирана ввела запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Об этом заявил в пятницу глава по связям с общественностью организации Реза Джафарзаде.

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"Организацией гражданской авиации принято постановление о запрете полетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Ирана", - приводит его слова агентство FARS.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Катастрофа воздушного судна аналогичной модели произошла 29 октября прошлого года в Индонезии и унесла жизни 189 пассажиров и членов экипажа.

После крушения в Эфиопии решения о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и их пролетов над своей территорией были приняты более чем в 50 странах мира.

Теги
ЭфиопияИндонезияИранЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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