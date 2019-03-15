Иран закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

ТАСС, 15 марта. Организация гражданской авиации Ирана ввела запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Об этом заявил в пятницу глава по связям с общественностью организации Реза Джафарзаде.

Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

"Организацией гражданской авиации принято постановление о запрете полетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Ирана", - приводит его слова агентство FARS.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Катастрофа воздушного судна аналогичной модели произошла 29 октября прошлого года в Индонезии и унесла жизни 189 пассажиров и членов экипажа.

После крушения в Эфиопии решения о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и их пролетов над своей территорией были приняты более чем в 50 странах мира.