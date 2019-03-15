"Аэрофлот" может отказаться от закупки Boeing 737 MAX 8 для лоукостера "Победа"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" допускает возможность отказа от закупок уже заказанных для "Победы" самолетов Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. На данный момент "Победа" проавансировала закупку 20 таких самолетов. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Если не будет 100%-ной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет. У нас поставки у "Победы" не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 MAX, или мы будем заказывать другую машину", - сказал он.

Кроме "Победы" заказы на эту модель самолета также есть у авиакомпании S7 - 11 машин (две из них были поставлены, сейчас полеты не осуществляют), "Уральские авиалинии" - на 14 самолетов, Utair - на 30 самолетов.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько 14 марта сообщил, что ведомство запретило полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и 9 в воздушном пространстве РФ до особых указаний. Запрет действует бессрочно, до принятия соответствующего решения Росавиации. Решение о снятии запрета, по его словам, будет основываться на анализе директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и от Boeing.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.