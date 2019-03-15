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Минфин США отказался комментировать выдвинутый против него иск Дерипаски

Ранее бизнесмен подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США отказывается комментировать иск, выдвинутый против ведомства российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы министерства.

"Минфин обычно не комментирует текущие судебные разбирательства", - отметил он, предложив обратиться за комментарием в министерство юстиции.

Позднее министерство юстиции также отказывается комментировать иск Дерипаски.

"Минюст отказывается комментировать [этот иск]", - отметила официальный представитель юридического ведомства Келли Лако.

Ранее в пятницу стало известно, что Олег Дерипаска подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции. В иске также фигурирует Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций) и его глава Андреа Гаки.

Предприниматель требует от суда обязать американское финансовое ведомство снять с него санкции, исключить из так называемого кремлевского списка и прекратить называть его олигархом.

В новость внесены изменения (22:15 мск) - добавлен ответ минюста США

Теги
СШАРоссияДерипаска, Олег ВладимировичМнучин, Стивен
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