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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Аргентина закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

Ранее аналогичное решение было принято более чем 50 государствами

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 марта. /ТАСС/. Национальное управление гражданской авиации Аргентины ввело запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Соответствующее постановление было обнародовано в субботу.

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"В связи с известными событиями была поставлена под сомнение безопасность самолетов марки Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX", - отмечается в документе.

Управление запретило эксплуатацию этих лайнеров "всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине" и их полеты "над всей территорией" страны. Как говорится в постановлении, запрет будет действовать до тех пор, пока "расследование недавнего происшествия с самолетом этой модели не предоставит оснований для отмены меры".

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Теги
АргентинаЭфиопияСШАИндонезияРоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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