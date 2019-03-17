Саудовский министр энергетики считает важным выполнение сделки ОПЕК+ для стабильности цен

БАКУ, 17 марта. /ТАСС/. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех считает необходимым выполнение участниками сделки ОПЕК+ своих обязательств для устранения волатильности цен на нефть. С таким заявлением он выступил на состоявшейся в воскресенье встрече с азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым, сообщает пресс-служба минэнерго Азербайджана.

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"Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех подчеркнул важность выполнения участниками сделки ОПЕК+ своих обязательств для обеспечения сбалансированности спроса и предложения на рынке до конца года и устранения волатильности цен", - приводятся подробности встречи.

По данным минэнерго, на встрече состоялся обмен мнения о глобальном спросе на нефть в 2019 году и ожидаемой добыче в странах ОПЕК, состоянии выполнения сделки в феврале, а также динамике глобальной экономики. Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана и Саудовской Аравии в области энергетики.

В Баку 17 марта проходит совещание технического комитета ОПЕК+ в преддверии заседания министерского мониторингового комитета, которое состоится 18 марта. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в воскресенье сообщило, что уровень исполнения сделки странами - участницами соглашения ОПЕК+ в феврале составил 89%.