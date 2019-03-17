Более 600 тыс. посетителей побывали на Женевском автосалоне

ЖЕНЕВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Свыше 600 тыс. посетителей побывали на проходившем в Женеве с 5 по 17 марта 89-м международном автосалоне, на котором состоялась презентация российского бренда Aurus и премьерный европейский показ лимузина и седана этой марки. Об этом сообщили в воскресенье организаторы Geneva International Motor Show.

Как отмечается в итоговом пресс-релизе автосалона, "электронная система [выставочного центра] Palexpo зарегистрировала 602 тыс. посетителей в воскресенье вечером, за час до закрытия". Подчеркивается, что "помимо знакомых и традиционных марок посетители смогли открыть для себя много новинок, которые ранее не выставлялись на автосалонах в Европе". В общей сложности в этом году было 34 новых участника, включая российский Aurus.

Согласно проведенному организаторами социологическому исследованию, 80% побывавших на выставке - люди в возрасте от 19 до 64 лет. Каждый четвертый посетитель заявил, что планирует приобрести автомобиль до 2020 года.

Женевский автосалон, на котором состоялся 151 премьерный мировой и европейский показ автомобилей, освещали около 10 тыс. журналистов. Страничку выставки в Instagram посетили 5,8 млн человек, а вебсайт - 1,5 млн. "Мы приветствуем тот факт, что смотр вызывает глобальный интерес, подтверждая, что наша цифровая стратегия находится на верном пути", - заявил генеральный директор автосалона Андрэ Хефти. В свою очередь президент автосалона Морис Турреттини выразил уверенность в том, что в будущем удастся привлечь на Geneva International Motor Show "еще большую аудиторию".

Большой интерес к Aurus

Российский бренд Aurus вызвал большой интерес у посетителей и экспертов. На стенде площадью 650 метров, где были представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700, из желающих посидеть за рулем выстраивалась очередь. Во время посещения автосалона 14 марта корреспондент ТАСС убедился, что по числу посетителей стенд Aurus можно сравнить со стендами Rolls-Royce и Bentley.

Генеральный директор компании Aurus Франц Герхард Хильгерт утвердительно ответил на вопрос ТАСС о том, проявили ли на автосалоне интерес к российскому бренду потенциальные покупатели. Российский бренд впервые за многие годы был представлен на астосалоне, напомнил Хильгерт, и демонстрация автомобилей Aurus стала крупным событием. По его словам, презентация бренда из России вызывала у многих в Женеве изумление.

Генеральный директор Aurus обратил внимание на огромный интерес экспертов и прессы, который был проявлен к состоявшейся 5 марта на автосалоне премьерной европейской презентации бренда Aurus. В ней участвовали около 150 журналистов и экспертов. 7 марта на стенде побывали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису и организаторы автосалона. Отвечая 7 марта на вопросы российских журналистов, Мантуров отметил, что западные партнеры с большим интересом отреагировали на Aurus.

Aurus (от лат. aurum - "золото" и Russia - "Россия") - российская марка представительских автомобилей, создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". На работы по проекту "Кортеж" из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. Проект предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы - седана, лимузина, минивэна и внедорожника.