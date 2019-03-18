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Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн

По данным минфина США, на долю долгосрочных облигаций пришлось $6,322 млрд, краткосрочных - $6,858 млрд
Здание министерства финансов США AP Photo/J. David Ake
Описание
Здание министерства финансов США
© AP Photo/J. David Ake

ТАСС, 18 марта. Россия в январе 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) до $13,18 млрд с $13,216 млрд в декабре 2018 года, следует из материалов минфина США.

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При этом на долю долгосрочных облигаций пришлось $6,322 млрд, краткосрочных - $6,858 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд.

Крупнейшими держателями госбумаг США являются Китай с $1,127 трлн, Япония с $1,07 трлн и Бразилия с $305,1 млрд.

Теги
БразилияЯпонияСШАРоссияКитай
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