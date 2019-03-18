Казахстан приостановил полеты Boeing 737 MAX до выяснения обстоятельств аварии в Эфиопии

АСТАНА, 18 марта. /ТАСС/. Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что республика приостановила полеты самолета Boeing 737 MAX до выяснения всех обстоятельств аварии в Эфиопии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Мы приостановили полеты единственного Boeing 737 MAX, который есть у авиакомпании "Скат", до выяснения всех обстоятельств аварии и получения рекомендаций от компании-производителя. Лайнер будет стоять на земле ровно столько, сколько это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько он будет безопасен в полете", - сказал Скляр, слова которого приводятся в сообщении.

Комитет гражданской авиации Казахстана с 13 марта временно приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX авиакомпании "Скат".

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.