"Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на Apple

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ жалобу на корпорацию Apple, говорится в сообщении компании по информационной безопасности.

"Заявление касается политики Apple в отношении приложений, распространяющихся через App Store", - отмечается в сообщении.

Жалоба была подана в связи с тем, что Apple потребовала от "Лаборатории Касперского" исключить из приложения Kaspersky Safe Kids две основные функции, чтобы оно прошло ревизию и могло быть размещено в магазине App Store. Речь идет о возможности контроля приложений и блокировки браузера Safari. До этого приложение около трех лет было доступно пользователям Apple и не вызывало вопросов у корпорации, указали в "Лаборатория Касперского".

Производитель ПО также подчеркнул, что изменение в политике Apple по отношению к Kaspersky Safe Kids произошло сразу после того, как американская компания представила собственную функцию Screen Time, которая в сущности является приложением для родительского контроля от Apple.

"С нашей точки зрения получается, что Apple использует свое положение владельца платформы, а также контролера единственного канала доставки приложений пользователям этой платформы, чтобы диктовать условия, не позволяя другим разработчикам выступать на равных", - заключили в компании.

ТАСС запросил комментарий Apple по данному вопросу. В ФАС подтвердили получение жалобы от компании.