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Перераспределение обязанностей заместителей главы Минэнерго состоится в ближайшее время

Это необходимо после назначения первого заместителя главы Минэнерго РФ Алексея Текслера на должность и.о. губернатора Челябинской области

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Перераспределение обязанностей между заместителями главы Минэнерго после назначения первого заместителя главы Минэнерго РФ Алексея Текслера на должность и.о. губернатора Челябинской области будет произведено в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

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Биография Алексея Текслера

"В ближайшее время будет произведено перераспределение обязанностей между заместителями министра энергетики Российской Федерации", - отмечает ведомство.

"Алексей Текслер за время работы в Минэнерго России внес большой вклад в развитие ТЭК, зарекомендовал себя как ответственный и преданный своему делу профессионал, - отметил Новак. - Последние несколько месяцев Алексей Текслер также курировал электроэнергетическую отрасль и уже добился немалых результатов. Желаем Алексею Леонидовичу успехов на новой должности".

Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияЧелябинская область
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