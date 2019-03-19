Перераспределение обязанностей заместителей главы Минэнерго состоится в ближайшее время

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Перераспределение обязанностей между заместителями главы Минэнерго после назначения первого заместителя главы Минэнерго РФ Алексея Текслера на должность и.о. губернатора Челябинской области будет произведено в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"В ближайшее время будет произведено перераспределение обязанностей между заместителями министра энергетики Российской Федерации", - отмечает ведомство.

"Алексей Текслер за время работы в Минэнерго России внес большой вклад в развитие ТЭК, зарекомендовал себя как ответственный и преданный своему делу профессионал, - отметил Новак. - Последние несколько месяцев Алексей Текслер также курировал электроэнергетическую отрасль и уже добился немалых результатов. Желаем Алексею Леонидовичу успехов на новой должности".

Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.