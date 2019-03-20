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Таксисты составили около 20% самозанятых, вставших на учет с начала года

По данным Федеральной налоговой службы, речь идет примерно о 7 тыс. водителей
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© Александра Краснова/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Услуга такси стала одним из самых популярных видов деятельности, указанных самозанятыми при регистрации в мобильном приложении "Мой налог". Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

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Так, по данным ФНС, каждый пятый из 35 тыс. самозанятых, вставших на учет в налоговой с начала 2019 года, оказался таксистом.

Ранее пресс-служба Яндекс.Такси со ссылкой на данные приложений "Мой налог" и "Таксометр" сообщала, что в качестве самозанятых зарегистрировались более 12 тыс. водителей, подключенных к сервису.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог".

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